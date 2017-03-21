В ЮКО состоялось торжественное открытие празднования «Туркестан - культурная столица Тюркского мира»

На торжественном собрании тюркские народы обратились ко всему человечеству с призывом к сохранению единства, дружбы и мира.

Сегодня в Южно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие мероприятий «Туркестан – культурная столица Тюркского мира» и «Наурызнама», посвященное празднованию Наурыза. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЮКО.

В этот день Туркестан, колыбель тюркской истории и культуры, объединил многие народы. В мероприятии приняли участие около 300 иностранных гостей из 23 тюркоязычных стран, представители международных организаций, казахстанской интеллигенции и искусства, средств массовой информации и жители Южно-Казахстанской области. В общей сложности участие приняли 10 тыс. человек. В их числе - министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, а также высокопоставленные представители разных стран.

В первую очередь, гости посетили Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи вокруг и Пантеон славных казахских батыров, ханов, биев и легендарных святых, захороненных на территории вокруг мавзолея. Вместе с тем, гости, прибывшие в духовную столицу тюркского мира, побывали в историческом музее и ознакомились с его экспозицией. Кроме того, в ауле народных ремесел ознакомились с различными ручными изделиями.





В ходе торжественного открытия аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев поздравил всю общественность с избранием города Туркестан культурной столицей Тюркского мира.

«Наш Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, лидер современного тюркского мира отметил, что ТЮРКСОЙ должна превратиться в ЮНЕСКО тюркского мира. Традиция объявлять города-столицы тюркской культуры началась в 2012 году именно со столицы Казахстана – Астаны. На сегодня ТЮРКСОЙ действительно превратилась в ЮНЕСКО тюркского мира», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в ходе этого исторического события была вручена премия Международной организацией ТЮРКСОЙ в области журналистики и состоялась концертная программа мирового уровня. Около 500 танцоров исполнили театрализованную музыкально-хореографическую постановку «Күн мен Түннің теңелуі және Табиғаттың оянуы». Также на сцене для тюркоязычных народов появились обычные люди в образе Арыстан баба, Яссауи, Аль-Фараби, Корыт ата. Кроме того, казахские ханы и представители 20 этнокультурных центров региона подняли на сцене шанырак, тем самым продемонстрировав мир и стабильность в стране.

В ходе концертной программы была представлена постановка «Сүйінші. Шашу». На площади для тюркоязычных государств установили 6 юрт, куда прибыл караван «Наурыз», состоявший из 18 верблюдов, 30 лошадей и 4 телег, а также выступили около 300 заслуженных деятелей культуры из тюркоязычных государств.

Отметим, что на торжественном собрании тюркские народы обратились ко всему человечеству с призывом к сохранению единства, дружбы и мира.



