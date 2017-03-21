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Австралийка потратила $16.000 на татуировки

21 марта 2017, 14:30

Девушка превратила свое тело в произведение современного искусства.


Сколько денег вы готовы отдать за татуировку? А теперь умножьте ваш ответ на то количество чернильных рисунков, что нужно, чтобы покрыть ими все ваше тело.

Эта девушка из Австралии потратила около $16.000, чтобы превратить свое тело в произведение искусство. Для этого ей понадобилось провести в тату-салоне 15 дней. Давайте же посмотрим, что из этого вышло.

1. Эта девушка превратила свое тело в произведение искусство, проведя 15 дней в тату-салоне

2. Саммер Макинерни из австралийского города Брисбен потратила около $16.000 на свои татуировки!

3. 23-летняя модель пристрастилась к татуировкам после первого похода в салон

4. "Когда мастер закончил забивать мне рукав, я поняла, что мне нравится, как я теперь выгляжу"

5. "Практически тут же я захотела продолжить. К счастью, у мастера нашлись подходящие идеи, и мне сделали татуировки еще и на бедре, и на ягодице"

6. Девушка продолжила постепенно покрывать все свое тело чернильными рисунками

7. Немудрено, что в Instagram Саммер сразу же появилось море подписчиков

8. Однако модель не хочет останавливаться на достигнутом

9. В ближайшее время она планирует забить еще и левую руку и ногу

10. А затем, может, она нанесет рисунок и на горло

11. 😍😍😍

Источник: 9gag.com


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