Австралийка потратила $16.000 на татуировки
Девушка превратила свое тело в произведение современного искусства.
Сколько денег вы готовы отдать за татуировку? А теперь умножьте ваш ответ на то количество чернильных рисунков, что нужно, чтобы покрыть ими все ваше тело.
Эта девушка из Австралии потратила около $16.000, чтобы превратить свое тело в произведение искусство. Для этого ей понадобилось провести в тату-салоне 15 дней. Давайте же посмотрим, что из этого вышло.
1. Эта девушка превратила свое тело в произведение искусство, проведя 15 дней в тату-салоне
2. Саммер Макинерни из австралийского города Брисбен потратила около $16.000 на свои татуировки!
3. 23-летняя модель пристрастилась к татуировкам после первого похода в салон
4. "Когда мастер закончил забивать мне рукав, я поняла, что мне нравится, как я теперь выгляжу"
5. "Практически тут же я захотела продолжить. К счастью, у мастера нашлись подходящие идеи, и мне сделали татуировки еще и на бедре, и на ягодице"
6. Девушка продолжила постепенно покрывать все свое тело чернильными рисунками
7. Немудрено, что в Instagram Саммер сразу же появилось море подписчиков
8. Однако модель не хочет останавливаться на достигнутом
9. В ближайшее время она планирует забить еще и левую руку и ногу
10. А затем, может, она нанесет рисунок и на горло
11. 😍😍😍
Источник: 9gag.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.