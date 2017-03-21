Из-за ливней несколько микрорайонов Актау остались без электричества и интернета

На данный момент частично нет электроэнергии в 7, 9, 14, 11, 12, 23, 24 микрорайонах. Причиной аварий называют ливень.

Семь микрорайонов Актау из-за погоды остались без электричества в результате аварий на подстанциях города и повреждений кабелей. Из-за отключения электроэнергии возникли перебои с интернетом в Актау, сообщает региональное издание «Лада».

На данный момент частично нет электроэнергии в 7, 9, 14, 11, 12, 23, 24 микрорайонах. Причиной аварий называют ливень.

- Из-за повреждения кабеля и аварий на подстанциях города в нескольких микрорайонах отключена подача электроэнергии. Бригады работают, в течение часа электричество подключат, - сообщили в АУЭС.

Сотрудники компании X-Cоm, отметили, что проблемы с доступом к Сети интернет в Актау наблюдаются сегодня, 21 марта, в 7 и 9 микрорайонах.

- Причиной отсутствия доступа к Сети интернет стало отключение электроэнергии в этих микрорайонах, - рассказали в компании X-Cоm.