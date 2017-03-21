Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Из-за ливней несколько микрорайонов Актау остались без электричества и интернета

21 марта 2017, 15:03

На данный момент частично нет электроэнергии в 7, 9, 14, 11, 12, 23, 24 микрорайонах. Причиной аварий называют ливень.


Семь микрорайонов Актау из-за погоды остались без электричества в результате аварий на подстанциях города и повреждений кабелей. Из-за отключения электроэнергии возникли перебои с интернетом в Актау, сообщает региональное издание «Лада».

На данный момент частично нет электроэнергии в 7, 9, 14, 11, 12, 23, 24 микрорайонах. Причиной аварий называют ливень.

- Из-за повреждения кабеля и аварий на подстанциях города в нескольких микрорайонах отключена подача электроэнергии. Бригады работают, в течение часа электричество подключат, - сообщили в АУЭС.

Сотрудники компании X-Cоm, отметили, что проблемы с доступом к Сети интернет в Актау наблюдаются сегодня, 21 марта, в 7 и 9 микрорайонах.

- Причиной отсутствия доступа к Сети интернет стало отключение электроэнергии в этих микрорайонах, - рассказали в компании X-Cоm.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...