В Турции полиция задержала 60 человек по подозрению в связях с Гюленом

Полицейская операция проводится одновременно в Анкаре и еще в 20 провинциях страны

Генпрокуратура Анкары санкционировала задержание 265 человек, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как сообщил во вторник телеканал NTV, к настоящему времени задержано 60 человек, передает ТАСС.

Целью полицейской операции является выявление столичной сети ФЕТО. Задержания проводятся одновременно в Анкаре и еще в 20 провинциях страны. Полицейские обыскивают дома и изымают вещи, которые могут послужить в качестве доказательств причастности задержанных к Гюлену.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота; основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Правительству удалось взять ситуацию под контроль.

Организатором путча Анкара считает Гюлена и его соратников, в связи с чем в рамках мер противодействия ФЕТО власти Турции в законодательном порядке закрыли несколько тысяч организаций, связанных с "фетхуллахистами", а также провели масштабную чистку госаппарата и армии. Задержано или арестовано порядка 40 тысяч членов ФЕТО, в том числе многие родственники Гюлена, проживающие в Турции.