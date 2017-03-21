Новые санкции ЕС в отношении Сирии вступили в силу

Евросоюз ввел в действие дополнительные санкции против Сирии в связи с предполагаемым использованием правительственными силами химического оружия. Соответствующее решение Совета ЕС опубликовал Официальный журнал Евросоюза, сообщает ТАСС.

В черный список граждан Сирии, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к его банковской системе, добавлены два генерал-майора и два бригадных генерала сирийских вооруженных сил.

Совет ЕС подчеркнул, что с этого момента в черный список ЕС по Сирии внесены 239 человек. "ЕС остается приверженным поиску устойчивого политического решения конфликта в Сирии в соответствии договоренностей под эгидой ООН, так как военного разрешения сирийской гражданской войны нет", - говорится в документе.

Санкции ЕС против Сирии - это один из самых значительных санкционных пакетов, когда-либо вводившихся Евросоюзом. Они расширялись поэтапно с 2012 года, на сегодня включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет- коммуникаций. Помимо этого, 239 физических и 67 юридических лиц в Сирии включены в черный список ЕС. Никакого политического влияния на ситуацию в Сирию, кроме ухудшения положения населения, эти санкции не оказали