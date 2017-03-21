В Актау и Мунайлинском районе ведутся работы по откачке воды

В Актау и в Мунайлинском районе в результате дождя произошло подтопление частных дворовых территорий. Откачкой воды занимаются спасатели и представители местных исполнительных органов. Об этом сообщила Гульнара Ходжабекова, руководитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области, передает «ЛАДА».

В результате дождя сегодня, 21 марта, по словам Гульнары Ходжабековой, произошло подтопление дворовых территорий, улиц и частного жилого дома в Мунайлинском районе. Подтоплены участки в Актау: 3«Б» мкр., кафе «Магаш»; 4 мкр., гостиница «Каспиан Ривьера»; 12 мкр., ТРК «Актау»; 14 мкр., кафе «Арго»; 14 мкр., областной акимат; 30 мкр., университет им. Ш.Есенова; перекрёсток между 31«А», 31«Б» и 32 микрорайонами.

- В Актау по откачке дождевой воды ведут работы 19 человек личного состава ДЧС Мангистау, пять единиц техники и пять мотопомп. Также семь единиц техники, восемь мотопомп и 25 человек личного состава местных исполнительных органов (МИО). В Мунайлиснком районе работают 32 человека личного состава МИО, 11 единиц техники и три мотопомпы. В селе Баскудык подтоплены улицы Сункар, Адилет, Жадыра и Мереке, а также дворовые территории домов №83 и №54. В селе Атамекен на улицах Коктем и Кызкалдак подтоплены дворовые территории домов с номерами 213, 214, 216, 217 и 219, а также частный дом №215, - сообщила руководитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области.

Работы в Актау по откачке воды ведутся ещё на следующих участках:

1. Гостиница «Каспиан Ривьера»

2. Район дома 14-19

3. ТЦ «Астана»

4. Район дома 15-10

5. Областной акимат

6. Район дома 7-12

7. Спорткомплекс «Каспий»

8. В районе Дома престарелых

9. Стоматологическая поликлиника в 1 мкр.

10. Ресторан «Магаш» в 3 мкр

11. Автодорога 18, мечеть

12. Автодорога 18, 28-10

13. Автодорога 18, 29-4

14. Рынок «Магаш», 31 мкр.

15. Университет

16. Перекрёсток 19-28-29-30

17. Перекрёсток 19-19а-30-33

18. Автодорога 24, кольцо

19. Автодорога между 27 и 28 мкр, напротив 28-31

20. Перекрёсток 13-15-17, «Оазис»

Всего в области занимаются откачкой воды 19 человек личного состава ДЧС Мангистауской области, пять единиц техники и пять мотопомп. От МИО работают 57 человек личного состава, 18 единиц техники и 13 мотопомп.

Напомним, в селе Атамекен Мунайлинского района из-за дождей подтопило около 40 домов в 2016 году.

Из резерва областного акимата обещали выделить средства на строительство дренажной системы в Мунайлинском районе в марте 2016 года.