Правила разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьями 92, 94 и 95 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года и определяют порядок субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства.

Субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства осуществляется в рамках реализации следующих задач Программы жилищного строительства «Нұрлы жер», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 922 (далее - Программа):

1) стимулирование строительства жилья частными застройщиками;

2) развитие индивидуального жилищного строительства.

Получателем субсидии являются заемщики, осуществляющие за счет кредитов, полученных от БВУ, реализацию проектов на условиях, соответствующих Программе и настоящих Правил.

Субсидированию не подлежат кредиты субъектов частного предпринимательства, учредителями которых являются прямо или косвенно национальные управляющие холдинги, национальные компании, учрежденные в рамках договора о государственно-частном партнерстве (за исключением социально-предпринимательских корпораций), физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, некоммерческих организаций, в том числе жилищно-строительных кооперативов.

Субсидии предоставляются по новым кредитам заемщиков, осуществляющих свою деятельность в соответствии с ОКЭД согласно настоящим Правилам.

БВУ выдают займы по ставке вознаграждения, не превышающей уровень базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан более чем на 5%, действующей на момент принятия решения о субсидировании.

Субсидия 7% годовых от ставки вознаграждения по кредитам заемщика возмещается БВУ государством через финансового агента за счет средств республиканского бюджета.

Услуги финансового агента оплачиваются за счет средств республиканского бюджета.

Несубсидируемую часть ставки вознаграждения по кредиту оплачивает заемщик.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.