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Уроженку Казахстана задержали после похищения таксиста в Москве

21 марта 2017, 16:24

Следствие считает, что 38-летняя уроженка Казахстана была членом ОПГ, другие участники которой были арестованы в августе 2015 года.


Московские полицейские вычислили и задержали уроженку Республики Казахстан, подозреваемую в похищении человека и вымогательстве, передает riafan.ru.

Следствие считает, что 38-летняя уроженка Казахстана была членом ОПГ, другие участники которой были арестованы в августе 2015 года.

Тогда в полицию обратился гражданин Узбекистана, заявивший, что его ограбили, похитили и пытали больше двух недель. Мужчина работал таксистом и 9 августа подвозил женщину по имени Лариса, когда трое неизвестных проникли в его автомобиль, вытащили пассажирку, а его самого избили и ограбили. После этого преступники отвезли его в Подольск, где в течение 16 дней пытали и требовали 650 тысяч долларов выкупа.

25 августа ему удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Через три дня полиция задержала пятерых членов ОПГ, но чтобы найти подозреваемую женщину, потребовалось еще полтора года.

Фото РИА Новости


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