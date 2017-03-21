В Туркестане проходит празднование Наурыза

В городе Туркестан в рамках проекта «Туркестан - культурная столица Тюркского мира» проходит празднование Наурыз мейрамы. В честь праздника возле Мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи создан этноаул, где в национальном стиле установлены 12-канатные 33 юрты. На столах представлены национальные блюда, такие как казы-карта, жал-жая, кумыс, шубат, наурыз-коже, курт, иримшик, сырне, каймак, баурсаки, жент. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Вместе с тем, приготовили более 1 тонны плова и 1500 литров наурыз-коже. Кроме того, в этноауле прибывшие гости ознакомились с обычаями и традициями казахского народа, посмотрели соревнования по национальным видам спорта, а для молодежи установили качели - алтыбакан.

Наряду с этим, высокие гости приняли участие в проведении национального обряда тусаукесу, организованном сотрудниками центра национальных традиций и обычай. Путы юному жителю Туркестана перерезали одновременно глава ЮКО Ж.Туймебаев, генсек Тюрксой Д.Касеинов и министр культуры и спорта РК А.Мухамедиулы.

В свою очередь, прибывшие гости из тюркоязычных государств отметили, что национальные традиции и обычаи имеют глубокое воспитательное значение.

Стоит отметить, что в рамках программы «Туркестан - культурная столица Тюркского мира», в Центре культуры МКТУ имени Х.А. Яссауи прошла Международная научно-практическая конференция «Туркестан и Тюркология», а также запланирована встреча акима области с гостями мероприятия.

Помимо того, мероприятие продолжится гала-концертом с участием творческих коллективов тюркоязычных стран.



