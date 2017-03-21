В Алматы Toyota снесла опору газовой трубы и врезалась в забор
В результате аварии никто не пострадал.
Днем во вторник, 21 марта, в Алматы произошла авария с участием двух автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел в районе Шанырак на улице Орбулак. Автомобиль Toyota Mark II двигался по главной улице Орбулак в южном направлении. Из небольшого переулка, со второстепенной дороги, на главную улицу выезжала женщина за рулем автомашины Land Rover. Вероятно, автоледи не учла высокую скорость движения Toyota: она выехала на перекресток, в результате произошло столкновение.
Land Rover ударил Mark II в бок. Легковой автомобиль вылетел на обочину и снес опору газовой трубы, после чего уткнулся в забор частного дома.
В ДТП никто не пострадал.
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