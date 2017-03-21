Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы Toyota снесла опору газовой трубы и врезалась в забор

21 марта 2017, 18:13

В результате аварии никто не пострадал.


Днем во вторник, 21 марта, в Алматы произошла авария с участием двух автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Шанырак на улице Орбулак. Автомобиль Toyota Mark II двигался по главной улице Орбулак в южном направлении. Из небольшого переулка, со второстепенной дороги, на главную улицу выезжала женщина за рулем автомашины Land Rover. Вероятно, автоледи не учла высокую скорость движения Toyota: она выехала на перекресток, в результате произошло столкновение.

Land Rover ударил Mark II в бок. Легковой автомобиль вылетел на обочину и снес опору газовой трубы, после чего уткнулся в забор частного дома.

В ДТП никто не пострадал.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...