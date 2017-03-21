В ЮКО прошла научная конференция, которая собрала более 100 зарубежных ученых

На международной конференции «Туркестан и Тюркология» были собраны и предложены участникам 115 докладов ученых от 8 государств.

Сегодня в духовной столице тюркского народа – в Туркестане прошла международная научно-теоретическая конференция «Туркестан и Туркология». На собрании, где обсуждались актуальные научные вопросы, собрались более 100 ученых, общественных и государственных деятелей Казахстана и близкого и дальнего зарубежья, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЮКО.

Модератором собрания был аким Южно-Казахстанской области ЖансеитТуймебаев. Он выразил уверенность в том, что сегодняшняя научная встреча возродит единство цивилизации и культурного взаимодействия тюркского народа, через освещение сегодняшней ситуации мы раскроем глубокую тайну истории.

«Святой город принял эстафету «Культурный год», и мы стали свидетелями знаменательного дня, отмеченного на заре истории. Мы видим плоды тюркского возрождения. Это была высокая мечта великого Мустафы, сына Алаша и Ататурка вождя Турков, которые мечтали о единстве тюрков. Наше твердое единство и целостность – золотой источник общей духовности, неиссякаемый источник науки. Сегодняшнее мероприятие, реализованное по инициативе истинного подвижника единства Тюркского мира, аксакала Тюркского мира Главы страны Нурсултана Абишевича является ярким примером единства тюрков» - сказал Туймебаев Ж.

На собрании несколько почетных гостей научной конференции, такие как министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, заместитель министра культуры и туризма Турции Мустафа Рухи Озбилгич, Государственный и общественный деятель РК, профессор Мырзатай Жолдасбеков, Главный секретарь ТҮРКСОЙ Дуйсен Касейинов сказали слова поздравления.

А профессор Назарбаев Университета (Винсон-Мадисон/США) Юлай Шамилоглы, Президент союза ученых Казахстана, доктор, профессор Оразалы Сабден, профессор университета Мармара Турции Тоар Женгиз и доктор Российской Научной академии, профессор Фирдаус Хисамитдинова читали доклады.

Ученые обменялись мнениями и обсудили суть вопроса в следующих направлениях «Түркістанныңтүркітарихы мен мәдениетіненалатынорны», «Қ.А. Ясауидіңтүркілік ислам идеологиясын қалыптастырудағы рөлі», «Тарихи жазба деректер мен көне жәдігерлерді зерттеудің маңыздылығы» и «Б.Кенжебайұлы және түркітанудың өзекті мәселелері».

По итогам научного собрания руководитель округа сказал, что на сегодняшний день «интеграция» истории тюркского народа - актуальная проблема. При этом он отметил важность этой Международной конференции в укреплении дружбы и братских связей тюркских народов, в представлении миру тюркской культуры.

Важно отметить, что на международной конференции «Туркестан и Тюркология» были собраны и предложены участникам 115 докладов ученых от 8 государств. Эти научные проекты внесут большой вклад в научные изыскания молодежи, которая получает образование в Храме образования Тюркской молодежи в Международном Казахско-Турецком университете имени Ахмета Ясауи. Как показано в главной цели международной организации ТҮРКСОЙ все отзывы и предложения, сказанные на конференции, исследования общего прошлого и истории, языка и литературы, культуры и искусства народа Тюркского мира станут наследием для будущего поколения.



