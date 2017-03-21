Несовершеннолетний казахстанец напал в Москве на двух девушек
Полиция задержала студента училища имени Щепкина.
На двух девушек на станции метро «Курская» Кольцевой линии столичного метрополитена напал несовершеннолетний гражданин Казахстана, сообщает «Вечерняя Москва».
Выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник нанес телесные повреждения 19-летней жительнице Подмосковья и 23-летней москвичке.
- У одной потерпевшей диагностирован закрытый перелом правой большеберцовой кости со смещением, у другой - ссадины губы, - сообщает агентство городских новостей «Москва».
Установлено, что парень приехал в столицу из Алматы в 2016 году, чтобы поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина. На сегодняшний день он учится на первом курсе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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