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Несовершеннолетний казахстанец напал в Москве на двух девушек

21 марта 2017, 18:16

Полиция задержала студента училища имени Щепкина.


На двух девушек на станции метро «Курская» Кольцевой линии столичного метрополитена напал несовершеннолетний гражданин Казахстана, сообщает «Вечерняя Москва».

Выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник нанес телесные повреждения 19-летней жительнице Подмосковья и 23-летней москвичке.

- У одной потерпевшей диагностирован закрытый перелом правой большеберцовой кости со смещением, у другой - ссадины губы, - сообщает агентство городских новостей «Москва».

Установлено, что парень приехал в столицу из Алматы в 2016 году, чтобы поступить в Высшее театральное училище имени Щепкина. На сегодняшний день он учится на первом курсе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о побоях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.


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