Бейбут Шуменов готовится официально анонсировать защиту титула

21 марта 2017, 18:18

Вероятным соперником казахстанца является кубинец Юниер Дортикос.

Чемпион мира WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов в скором времени ожидает провести защиту своего титула, сообщает Sports.kz.

«Готовлюсь вскоре защитить свой титул. Анонс на подходе», — написал боксер в своем инстаграме.

Вероятным соперником казахстанца является кубинец Юниер Дортикос.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код