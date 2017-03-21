Бейбут Шуменов готовится официально анонсировать защиту титула
21 марта 2017, 18:18
Вероятным соперником казахстанца является кубинец Юниер Дортикос.
Чемпион мира WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов в скором времени ожидает провести защиту своего титула, сообщает Sports.kz.
«Готовлюсь вскоре защитить свой титул. Анонс на подходе», — написал боксер в своем инстаграме.
Вероятным соперником казахстанца является кубинец Юниер Дортикос.
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