Бейбут Шуменов готовится официально анонсировать защиту титула

Чемпион мира WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов в скором времени ожидает провести защиту своего титула, сообщает Sports.kz.

«Готовлюсь вскоре защитить свой титул. Анонс на подходе», — написал боксер в своем инстаграме.

Вероятным соперником казахстанца является кубинец Юниер Дортикос.