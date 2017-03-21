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Бандерас посмеялся над слухами о своем сердечном приступе

21 марта 2017, 18:21

В последние дни о серьезных проблемах со здоровьем звезды фильмов "Отчаянный" и "Маска Зорро" сообщали многочисленные издания.


Знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас опроверг сообщения СМИ о том, что он перенес сердечный приступ и был госпитализирован в одну из клиник в Швейцарии, передает РИА Новости.

В последние дни о серьезных проблемах со здоровьем звезды фильмов "Отчаянный" и "Маска Зорро" сообщали многочисленные издания.

"Похоже, что приступ был у некоторых СМИ", — написал Бандерас в Facebook и выложил видеоролик, на котором он занимается скалолазанием.

"Утро, скалолазание… целую вас из Швейцарии", — добавил 56-летний актер.

Представляющая интересы актера компания Media Art Management в свою очередь заявила, что актер проходил в клинике медицинское обследование и "чувствует себя превосходно".

Испанский актер, режиссер и продюсер Антонио Бандерас сыграл роли в известных кинолентах "Интервью с вампиром" (1994) и "Четыре комнаты" (1995). Еще большую известность актеру принесла главная роль в боевике Роберта Родригеса "Отчаянный" (1995). Также фильмография актера включает в себя картины "Маска Зорро", "Легенда Зорро" и три части "Детей шпионов".

Фото © РИА Новости. Рамиль Ситдиков


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