С. Акшолаков: В Актюбинской области проводится большая работа по развитию системы здравоохранения

По приглашению акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева в регион прибыли председатель Правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшолаков, академики Торегельды Шарманов, Жаксылык Доскалиев.

Гости встретились с медицинской общественностью, студентами ЗКГМУ им. М.Оспанова и медицинского колледжа, обсудив с ними актуальные вопросы развития сферы здравоохранения.

​Во второй половине дня было организовано торжественное мероприятие, посвященное чествованию Героя труда РК Серика Акшолакова. Был показан фильм о жизненном пути и профессиональной карьере профессора.

- Актобе считается центром медицинского туризма в Западном Казахстане. Ежегодно в местных клиниках обследуются и получают лечение более 8 тысяч человек. В настоящее время достигнуто соглашение с Министерством здравоохранения о создании регионального медицинского кластера, имеется договоренность с Gangnam Severance Hospital, Hemogens Health Careи др. В прошлом году проведены 16 операций по пересадке почек, совместно с южнокорейскими врачами 6 операций по трансплантации печени. Ежегодно увеличивается финансирование отрасли, в 2016 г. на развитие здравоохранения было направлено 37,1 млрд тенге, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

В регионе активно развивается государственно-частное партнерство, в рамках ГЧП уже начата реализация 6 проектов стоимостью 11,6 млрд тенге, а также ведутся работы по строительству городской станции скорой помощи стоимостью 3,9 млрд тенге, детской стоматологической клиники, офтальмологической больницы. На средства республиканского бюджета планируется строительство областного перинатального центра на 200 мест, областного противотуберкулезного диспансера на 300 мест.

- Благодаря вашим научным разработкам и огромному опыту, актюбинская медицина активно развивается, жителям на самом высоком уровне оказываются услуги по трансплантологии, кардиохирургии и нейрохирургии, - подчеркнул аким области, поблагодарив гостей за большой вклад в развитие актюбинского здравоохранения.

​Бердыбек Сапарбаев от имени всех актюбинцев вручил Серику Акшолакову ключи от автомашины.

- Сегодня мы посетили несколько медицинских учреждений, встречались с медицинской общественностью и будущими врачами и я вижу, что в регионе проводится огромный объем работы по созданию условий для работников системы здравоохранения и оказания высококлассной медицинской помощи жителям области: создается кластер, строятся медицинские объекты, в которых будут проводиться офтальмологические операции. Здесь я родился и вырос, поэтому я с большим трепетом слежу за тем, что происходит на моей родине. Отрадно, что Бердыбек Сапарбаев уделяет большое внимание системе здравоохранения, результаты меня сильно впечатлили. Я благодарен акиму области за ту важную работу, которую он проводит. Машину, которую я получил сегодня от своих земляков, я буду счастлив подарить больнице скорой медицинской помощи, в которой я начинал свою трудовую деятельность как молодой специалист, - сказал Серик Акшолаков.



