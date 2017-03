Шварценеггер пообещал отвести Трампа в школу

Актёр и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер предложил Дональду Трампу посетить школу рядом с домом. Ролик с обращением голливудская звезда опубликовала в своём "твиттере".

Шварценеггера возмутил новый проект федерального бюджета США, в котором урезаются расходы на сферу образования. Актёр негодует из-за того, что при новом бюджете могут исчезнуть программы продлёнки, а также поддержка школьников из бедных семей.

Железный Арни предложил президенту США вместе сходить в школу, которая находится в шести милях от Белого дома.

— Я отведу вас туда, чтобы вы увидели, какую невероятную работу проделывают там ради детей, — заявил актёр.

Hey, @realDonaldTrump, I have some advice. See you at Hart Middle School? Here's more info about #afterschool: https://t.co/NOgdhBHyyppic.twitter.com/NQI2OdVqtF