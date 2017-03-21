Шварценеггер пообещал отвести Трампа в школу
Шварценеггера возмутил новый проект федерального бюджета США, в котором урезаются расходы на сферу образования
Актёр и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер предложил Дональду Трампу посетить школу рядом с домом. Ролик с обращением голливудская звезда опубликовала в своём "твиттере".
Шварценеггера возмутил новый проект федерального бюджета США, в котором урезаются расходы на сферу образования. Актёр негодует из-за того, что при новом бюджете могут исчезнуть программы продлёнки, а также поддержка школьников из бедных семей.
Железный Арни предложил президенту США вместе сходить в школу, которая находится в шести милях от Белого дома.
— Я отведу вас туда, чтобы вы увидели, какую невероятную работу проделывают там ради детей, — заявил актёр.
Hey, @realDonaldTrump, I have some advice. See you at Hart Middle School? Here's more info about #afterschool: https://t.co/NOgdhBHyyppic.twitter.com/NQI2OdVqtF— Arnold (@Schwarzenegger) 21 марта 2017 г.
Напомним, в феврале Арнольд Шварценеггер предложил Дональду Трампу поменяться работами.
Фото: © REUTERS/Mario Anzuoni, источник - Лайф
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