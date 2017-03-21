Житель Баку подал на развод из-за того, что жена поставила лайк другому
Адвокат женщины Хайал Баширли подтвердил, что именно лайк на чужой странице стал причиной разлада в семье.
Житель Баку решил развестись со своей супругой, когда узнал, что она поставила в "Фейсбуке" лайк другому мужчине. Об этом сообщает портал Day.Az.
Адвокат женщины Хайал Баширли подтвердил, что именно лайк на чужой странице стал причиной разлада в семье.
Фото: ©Flickr/Lucas College
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.