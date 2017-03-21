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Житель Баку подал на развод из-за того, что жена поставила лайк другому

21 марта 2017, 19:26

Адвокат женщины Хайал Баширли подтвердил, что именно лайк на чужой странице стал причиной разлада в семье.


Житель Баку решил развестись со своей супругой, когда узнал, что она поставила в "Фейсбуке" лайк другому мужчине. Об этом сообщает портал Day.Az.

Адвокат женщины Хайал Баширли подтвердил, что именно лайк на чужой странице стал причиной разлада в семье.

Фото: ©Flickr/Lucas College


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