Аким Жамбылской области проинспектировал водохранилища региона

По итогам проверки водных объектов ответственным лицам поручено обеспечивать сохранность безопасного режима заполнения водохранилищ, держать под строгим контролем их технические состояния.

Сегодня аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев лично проверил технические состояния водохранилищ и плотин, расположенных на территориях Т.Рыскуловского и Шуского районов.

Глава региона вместе с руководителями областных служб побывал на водохранилище «Новое» на территории Акбулакского сельского округа Т. Рыскуловского района. Вместимость объекта составляет 5 млн. м³ воды. В данное время уровень воды составляет 3 млн. м³.

В ходе рабочей поездки руководство области ознакомилось с состоянием плотины «Қайынды» Тасоткельского сельского округа Шуского района. Гидротехническое сооружение рассчитано на 0,35 млн. кубометров воды. Фактический объем собранной воды составляет 57,1%.

Также была осмотрена плотина «Тасоткел» Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» сельского округа Жанажол. Проектная мощность составляет 378 кубометров в секунду. Объем воды - 373,2 млн. кубометров или 60,01%. Приток и сброс воды составляет 75,0 м3/сек.

Затем Карим Кокрекбаев проинспектировал водохранилище «Тасоткел» в сельском округе Ески- Шу. Проектная вместимость объекта - 620 млн. кубометров воды. Объем воды - 60%. Приток воды 99,0 м3/сек, а сброс- 75,0 м3/сек.

Кроме того, главой региона проверены состояния водохранилища «Аксу», плотин «Бұланбай» и «Алтай».

Руководители объектов докладывали об объемах сброса воды, наличии свободных емкостей, полной исправности механизмов шлюзов и организации круглосуточного дежурства.

По итогам проверки водных объектов ответственным лицам поручено обеспечивать сохранность безопасного режима заполнения водохранилищ, держать под строгим контролем их технические состояния.



