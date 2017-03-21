Назарбаев принял участие в праздновании Наурыз мейрамы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в праздновании Наурыз мейрмы в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении на велотреке «Сарыарка» Глава государства поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз, подчеркнув традицию соотечественников встречать его в теплом кругу родных и друзей.





Президент Казахстана отметил, что Наурыз мейрамы является самым любимым и долгожданным праздником в народе, который имеет тысячелетнюю историю и отмечается вне этнических или религиозных предпочтений.

Вместе с этим, Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что Наурыз – это символ доверия, дружбы, братства и стабильности нашей страны.





- В этом году мы встречаем Наурыз с особенным настроением. Казахстан начал серьезное обновление. Я объявил о программе Третьей модернизации, в рамках которой предусматриваются реформы политической и экономической систем. Мы внесли важные поправки в Конституцию, улучшающие государственное управление. Станут крепче гарантии нашей Независимости, упрочатся единство и согласие. Это позволит уверенно смотреть в будущее и преодолевать вызовы современного развития мира. У всех преобразований в Казахстане одна цель – чтобы в каждом доме, в каждой семье, под каждым шаныраком было изобилие и стабильность. Чтобы каждый имел возможность спокойно трудиться для своей страны, воспитывать своих детей и с радостью встречать новый день. Это достигается трудом, который обеспечивается государством, - сказал Глава государства.





Выступая перед участниками мероприятия, Президент Казахстана подчеркнул особое значение весеннего равноденствия во всем мире, знаменующего собой обновление и единение людей между собой и природой.

- Радость в эти дни вселяется в души людей. В дни праздника люди заходят друг к другу в гости, прощают старые обиды и желают ближним благополучия и счастья. Наурыз напоминает нам о важности таких вечных ценностей, как милосердие и взаимовыручка, - отметил Нурсултан Назарбаев.





В завершение своей речи Глава государства еще раз поздравил всех с праздником Наурыз, пожелав счастья, добра и процветания.





Также Президент Казахстана посетил этноаул, расположенный рядом с ТРЦ «Хан Шатыр», где были организованы выставка национальных изделий и спортивные состязания.



