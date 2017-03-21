Как празднуют Наурыз в Астане

В нынешнем году день весеннего равноденствия отметили в столице по-особенному. На протяжении нескольких дней акиматом столицы для жителей и гостей города были организованы и проведены насыщенные культурно-массовые мероприятия. Для удобства горожан во всех районах города и в жилых массивах состоялись различные праздничные программы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города Астаны

Так, первыми праздничные гуляния с размахом начали жители пригородных жилых массивов – Мичурино, Куйгенжар, Пригородный, где выступали звезды казахстанской эстрады, такие как Досымжан Танатаров, Маржан Арапбаева, Асем Омарова и другие столичные группы.

Далее мероприятия продолжились в крупнейших торгово-развлекательных центрах города – «Керуен», «Хан Шатыр», «Аружан», «Керуен City» (бывшая «Мега»), где были продемонстрированы насыщенные шоу-программы, концерты, раздача баурсаков и традиционного наурыз-коже.

В Ледовом дворце «Алау» и на других спортивных объектах столицы проведены национальные спортивные игры, в которых приняли участие акробаты, артисты, представители СМИ и горожане.

В настоящее время культурный досуг горожан продолжается.



