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В Тюмени осудили казахстанца, который бил грудничка головой об пол

21 марта 2017, 20:25

Нетрезвый мужчина таким образом хотел успокоить семимесячную малышку.


В Тюмени на шесть лет осужден гражданин Казахстана, который нанес опасный для жизни вред здоровью малолетнему ребенку, а также угрожал убийством сожительнице, сообщил портал "Вслух.ру".

По данным Тюменского областного суда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Казахстана в доме своей сожительницы хотел успокоить рыдающую семимесячную дочь хозяйки, схватил ребенка за ногу и несколько раз сильно ткнул головой в пол.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга с контузией правого темечка и с переломами нескольких теменных костей, кости правого плеча со смещением.

Несмотря на очевидно принесенный вред, преступник так и не признал себя виновным.

Суд приговорил его к шести годам и одному месяцу в колонии общего режима.


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