В Тюмени осудили казахстанца, который бил грудничка головой об пол
Нетрезвый мужчина таким образом хотел успокоить семимесячную малышку.
В Тюмени на шесть лет осужден гражданин Казахстана, который нанес опасный для жизни вред здоровью малолетнему ребенку, а также угрожал убийством сожительнице, сообщил портал "Вслух.ру".
По данным Тюменского областного суда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Казахстана в доме своей сожительницы хотел успокоить рыдающую семимесячную дочь хозяйки, схватил ребенка за ногу и несколько раз сильно ткнул головой в пол.
Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга с контузией правого темечка и с переломами нескольких теменных костей, кости правого плеча со смещением.
Несмотря на очевидно принесенный вред, преступник так и не признал себя виновным.
Суд приговорил его к шести годам и одному месяцу в колонии общего режима.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.