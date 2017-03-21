В Тюмени осудили казахстанца, который бил грудничка головой об пол

В Тюмени на шесть лет осужден гражданин Казахстана, который нанес опасный для жизни вред здоровью малолетнему ребенку, а также угрожал убийством сожительнице, сообщил портал "Вслух.ру".

По данным Тюменского областного суда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Казахстана в доме своей сожительницы хотел успокоить рыдающую семимесячную дочь хозяйки, схватил ребенка за ногу и несколько раз сильно ткнул головой в пол.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга с контузией правого темечка и с переломами нескольких теменных костей, кости правого плеча со смещением.

Несмотря на очевидно принесенный вред, преступник так и не признал себя виновным.

Суд приговорил его к шести годам и одному месяцу в колонии общего режима.