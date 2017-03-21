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Apple представила красный iPhone 7 и бюджетную модель iPad

21 марта 2017, 21:29

Цена на красные смартфоны будет начинаться от 749 долларов.


Американская корпорация Apple объявила дату начала продаж красных iPhone 7 и iPhone 7 Plus — обновленные смартфоны, а также бюджетную модель планшета iPad можно будет приобрести уже 24 марта, сообщает РИА Новости.

Apple выпустила специальную ограниченную серию смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus ярко-красного цвета в рамках благотворительной акции, часть средств от которой пойдет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Цена на красные смартфоны будет начинаться от 749 долларов.


Кроме того, Apple представила новый iPad, оснащенный ярким 9,7-дюймовым дисплеем Retina с более чем 3,1 миллиона пикселей. Устройство в серебристом, золотом и сером цветах весит меньше 500 граммов и может обходиться без подзарядки целый день.


Корпорация отмечает, что цена на эту модель будет самой доступной за все время и стартует с 329 долларов (с поддержкой только Wi-Fi и встроенной памятью в 32 Гб).

Заказать новинки от Apple можно будет уже в пятницу во многих странах.


© Фото: Apple Inc.


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