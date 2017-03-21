Россиянин в Астане совершил смертельное ДТП и скрылся

Полиция Астаны задержала виновного в смертельном ДТП водителя - гражданина России, который скрылся с места аварии, передает МИА «Казинформ».

О крупном ДТП стало известно из соцсетей.

«Сегодня ночью около 3-4 часов произошла авария на пересечении улиц 188 и Бейсекова, в результате которой погиб человек. По словам свидетелей, автомобиль, в котором находился погибший человек, стоял на светофоре, ожидая зеленый, и в него врезалась машина со скоростью 160-170 км/ч. Все, кто видел, кто заснял, всех свидетелей просим дать о себе знать», - написал пользователь Марат Мус в группе «Астана - Что? Где? Когда?».

По информации руководителя пресс-службы ДВД Софьи Кылышбековой, ДТП произошло 20 марта около 03 ч.30 минут на пересечении ул. Косшыгулулы - Бейсекова. Автомобиль «Мерседес 190 Е» стоял на перекрестке, ожидая зеленый свет. В него врезался автомобиль «Мерседес 280 Е». Водитель, 1986 года рождения от полученных травм скончался на месте. Виновник ДТП, в свою очередь, скрылся, с места аварии он ушел пешком.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам он был задержан полицией, виновником ДТП оказался гражданин Российской Федерации, 1979 г.р.

Как сообщила Софья Кылышбекова, по данному факту проводится досудебное расследование по статьям 345 ч.3 и 347 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека; оставление места ДТП).

«Назначены необходимые экспертизы. Водитель автомашины марки Мерседес водворен в ИВС ДВД Астаны», - сообщили в пресс-службе столичного ДВД.