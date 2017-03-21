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Все произведения Стругацких выложили в бесплатный доступ

21 марта 2017, 21:52

Как заявил Андрей Стругацкий, "пиратство победило".


Произведения Аркадия и Бориса Стругацких теперь можно бесплатно и легально скачать на их официальном сайте, сообщает Росбалт.

Решение выложить книги в открытый доступ приняли наследники писателей из-за того, что произведения и так размещены на пиратских сайтах. «Попытались мы бороться с пиратством в интернете, но пиратство, увы, победило! Законопослушные сайты выполнили нашу просьбу убрать книги Стругацких из свободного доступа, но, к сожалению, существуют ещё мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных, и одолеть их, увы, совершенно невозможно», — написал Андрей Стругацкий.

Отметим, на официальном сайте фантастов произведения можно скачать бесплатно только по отдельности. Собрания остаются платными.

Фото © rusf.ru/abs/


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