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В WhatsApp возвратят текстовые статусы

22 марта 2017, 00:27

Пользователям не понравилась недавно добавленная функция фотостатуса, и они просят вернуть прежнюю опцию.


Разработчики популярного мобильного приложения WhatsApp заявили о намерении вернуть текстовый статус в мессенджере, сообщает портал TechCrunch.

24 февраля WhatsApp представил пользователям усовершенствованную опцию выбора статуса. Новая функция, позаимствованная у сервисов Snapchat и Instagram, заменила обычный текстовый статус, который отображался рядом с именем контакта, более оригинальными "надписями", сопровождавшимися рисунками, видео и GIF-анимацией.

По словам представителя компании, пользователи восприняли новшество не очень хорошо, в связи с чем разработчики намерены вернуть прежний вариант.

"По словам пользователей, они хотят устанавливать постоянные текстовые статусы. Мы поместили эту функцию в раздел "О контакте" в настройках профиля. Теперь статус будет отображаться возле имени профиля каждый раз, когда вы просматриваете контакт. Например, при создании нового чата или просмотре информации о группе", — рассказал представитель компании.

Ожидается, что в ближайшую неделю варианты текстового статуса вновь станут доступны всем пользователям смартфонов на платформе Android, а через некоторое время появятся и на iPhone.


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