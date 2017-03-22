В WhatsApp возвратят текстовые статусы

Пользователям не понравилась недавно добавленная функция фотостатуса, и они просят вернуть прежнюю опцию.

Разработчики популярного мобильного приложения WhatsApp заявили о намерении вернуть текстовый статус в мессенджере, сообщает портал TechCrunch.

24 февраля WhatsApp представил пользователям усовершенствованную опцию выбора статуса. Новая функция, позаимствованная у сервисов Snapchat и Instagram, заменила обычный текстовый статус, который отображался рядом с именем контакта, более оригинальными "надписями", сопровождавшимися рисунками, видео и GIF-анимацией.

По словам представителя компании, пользователи восприняли новшество не очень хорошо, в связи с чем разработчики намерены вернуть прежний вариант.

"По словам пользователей, они хотят устанавливать постоянные текстовые статусы. Мы поместили эту функцию в раздел "О контакте" в настройках профиля. Теперь статус будет отображаться возле имени профиля каждый раз, когда вы просматриваете контакт. Например, при создании нового чата или просмотре информации о группе", — рассказал представитель компании.

Ожидается, что в ближайшую неделю варианты текстового статуса вновь станут доступны всем пользователям смартфонов на платформе Android, а через некоторое время появятся и на iPhone.