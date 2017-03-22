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Мощным ударом женщину сбила насмерть неизвестная машина под Алматы

22 марта 2017, 01:07

Водителя-убийцу разыскивает полиция.


Вечером 21 марта под Алматы неизвестный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места, не притормозив, передает Zakon.kz.

ЧП произошло на 14 километре Капчагайской трассы при движении на восток, в сторону Капчагая. Напротив въезда в ГРЭС неизвестный автомобиль сбил женщину на проезжей части. Женщина примерно 50 лет перебегала дорогу в неположенном месте.

Удар был такой силы, что женщина сначала летела по воздуху, затем около 20 метров она кубарем катилась по проезжей части, оставляя за собой шлейф крови. Тормозной путь - около 20-25 метров, затем тело отлетело примерно на 40 метров.

Не приходя в сознание, пострадавшая скончалась на месте аварии.

Водитель после наезда скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция.

По одной из версий, через дорогу женщина перебегала в неположенном месте к автомобилю, который стоял и ждал ее на заправке Liqui Moly напротив.

По последним данным, разыскивается автомобиль Hyundai Accent белого цвета.


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