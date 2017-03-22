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В новостройке установили двери из фольги

22 марта 2017, 01:33

Предположительно, это произошло в Кокшетау.


В Сети появилось видео из новостройки, в которой горе-строители установили двери из тонких металлических листов, пишет Лайф.

По словам очевидца, здание находится в городе Кокшетау. На кадрах видно, как на первый взгляд прочные двери вскрываются, словно они сделаны из фольги.


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