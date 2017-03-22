Компания Microsoft модифицировала Windows 10 для правительства Китая

Модифицированная ОС поможет улучшить перспективы Microsoft на китайском рынке после того, как продажи компании пострадали от принятия Пекином мер кибербезопасности.

Американская корпорация Microsoft завершила разработку версии операционной системы Windows 10, предназначенной специально для правительства Китая, пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Китайская правительственная версия Windows 10 разработана совместно с государственной компанией China Electronics Technology Group. Модифицированная ОС поможет улучшить перспективы Microsoft на китайском рынке после того, как продажи компании пострадали от принятия Пекином мер кибербезопасности.

Компания отказалась сообщить, как именно была модифицирована ОС. Представитель Microsoft отметил, что программное обеспечение должно пройти проверку правительством Китая, прежде чем его включат в официальные списки закупок. По словам двух знакомых с вопросом неназванных источников, это ПО уже опробовали на трех пилотных объектах, включая таможню Китая.

Вопрос кибербезопасности является одним из наиболее проблемных в отношениях Вашингтона и Пекина. Соединенные Штаты постоянно обвиняют Китай в хакерских атаках. Китай, в свою очередь, последовательно отвергает эти обвинения, называя их голословными.

Компанию Microsoft Corp основали в 1975 году Билл Гейтс и Пол Аллен. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения.

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