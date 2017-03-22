В некоторых районах Казахстана 22 марта ожидаются осадки

Местами сохранятся туман и усиление ветра, на западе низовая метель, на юге местами пыльная буря, гроза.

С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки , сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





Местами сохранятся туман и усиление ветра, на западе низовая метель, на юге местами пыльная буря, гроза.





В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, местами – туман. В Кызылординской области местами усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с с пыльной бурей.





В Южно-Казахстанской ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, местами – гроза. В Западно-Казахстанской области местами усилится ветра 15-20 м/с, местами - туман, гололед.





В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, местами -гололед. В Алматинской области ночью местами – туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.





В Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. В Атырауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами – туман.





В Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.



