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В некоторых районах Казахстана 22 марта ожидаются осадки

22 марта 2017, 06:00

Местами сохранятся туман и усиление ветра, на западе низовая метель, на юге местами пыльная буря, гроза.


С прохождением атмосферных фронтов на западе, юго-востоке, востоке и юге республики местами ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами сохранятся туман и усиление ветра, на западе низовая метель, на юге местами пыльная буря, гроза.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, местами – туман. В Кызылординской области местами усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, местами – гроза. В Западно-Казахстанской области местами усилится ветра 15-20 м/с, местами - туман, гололед.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, местами -гололед. В Алматинской области ночью местами – туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. В Атырауской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами – туман.

В Мангыстауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем 4, облачно.

В Астане днем -2°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Униан

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