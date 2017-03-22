В Караганде при лобовом столкновении скончался водитель микроавтобуса

Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта городского акимата Искандер Кабидулла, в указанный промежуток времени на автодороге столкнулись лоб в лоб маршрутное такси под номером 31 и микроавтобус марки «Mercedes» красного цвета.

По предварительной информации, водитель маршрутного такси выехал на полосу встречного движения, именно в этот злополучный момент и произошло лобовое столкновение, стоившее жизни водителю микроавтобуса.





"Водитель маршрутного автобуса отделался легкими повреждениями. Из пассажиров также никто не получил травм, за исключением ушибов, все остались целы и невредимы", - добавил Искандер Кабидулла.





По его словам, салон маршрутного такси на момент столкновения не был полон, в нем находилось мало людей.





Отметим, что описанное ДТП стало причиной временного перекрытия автодороги. Два попавших в аварию транспортных средства встали прямо поперек проезжей части. В связи с чем, другие водители были вынуждены скорректировать свой маршрут, объезжая место аварии по соседним улицам.