В Караганде при лобовом столкновении скончался водитель микроавтобуса
22 марта 2017, 06:20
Водитель маршрутного такси выехал на полосу встречного движения, именно в этот злополучный момент и произошло лобовое столкновение, стоившее жизни водителю микроавтобуса.
Страшное ДТП, произошедшее днем 21 марта на автодороге по улице Космонавтов, унесло жизнь водителя микроавтобуса марки «Mercedes», передает eKaraganda.kz.
Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта городского акимата Искандер Кабидулла, в указанный промежуток времени на автодороге столкнулись лоб в лоб маршрутное такси под номером 31 и микроавтобус марки «Mercedes» красного цвета.
По предварительной информации, водитель маршрутного такси выехал на полосу встречного движения, именно в этот злополучный момент и произошло лобовое столкновение, стоившее жизни водителю микроавтобуса.
"Водитель маршрутного автобуса отделался легкими повреждениями. Из пассажиров также никто не получил травм, за исключением ушибов, все остались целы и невредимы", - добавил Искандер Кабидулла.
По его словам, салон маршрутного такси на момент столкновения не был полон, в нем находилось мало людей.
Отметим, что описанное ДТП стало причиной временного перекрытия автодороги. Два попавших в аварию транспортных средства встали прямо поперек проезжей части. В связи с чем, другие водители были вынуждены скорректировать свой маршрут, объезжая место аварии по соседним улицам.
Фото: ekaraganda.kz
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