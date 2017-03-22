Футболист поблагодарил в прямом эфире жену и любовницу

Анас уже семь лет женат на жительнице Южноафриканской Республики. У пары двое детей.

Играющий в ЮАР ганский футболист Мохаммед Анас, давая интервью после игры, поблагодарил за свои успехи на поле в прямом эфире и жену, и любовницу, передает Вести.ru.





Забавная оговорка была сделана Анасом после прошедшего 17 марта матча его команды Free State Stars с Ajax Cape Town, закончившейся со счетом 2:2. Анас забил оба мяча своей команды и был признан первой звездой игры.





В послематчевом интервью он поблагодарил за поддержку болельщиков команды, свою жену и подругу. Осознав ошибку, он тут же принялся извиняться, сообщив, что под подругой имел в виду жену. Однако интервью попало в Сеть и быстро набрало популярность.











Анас уже семь лет женат на жительнице Южноафриканской Республики. У пары двое детей. Впоследствии футболист начал утверждать, что под подругой подразумевалась его дочь, а никакой любовницы у него нет. По словам Анаса, у него прекрасные отношения с женой, и случившееся их не омрачит, сообщает BBC.



