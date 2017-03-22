Пользователи Казнета обнаружили труп
По словам комментаторов, у погибшего осталось четверо маленьких детей.
21.03.17 примерно в 00.15 в районе Жилянки, было найдено тело мужчины. Со слов автора. Мужчина являлся Администратором кафе "Достар" на Жилянке. Там была ссора с посетителями, после этого мужчину вывели на улицу, прицепили к автомобилю, протащили несколько метров. Далее нанесли ножевое ранение в области шеи, и был совершён выстрел в голову. #zello_aktobe
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