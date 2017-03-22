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Пользователи Казнета обнаружили труп

22 марта 2017, 07:53

По словам комментаторов, у погибшего осталось четверо маленьких детей.


Пользователи Instagram заявили, что обнаружили труп, передает Zakon.kz.

Об этом говорится на страничках zello.aktobe и aktobe_zello.


Найден труп мужчины .Совершено убийство . Жилянка 21.03.2017

Публикация от Aktobe Zello - Official Page (@aktobe_zello) Мар 20 2017 в 3:16 PDT


"21.03.17 примерно в 00.15 в районе Жилянки было найдено тело мужчины. Была ссора с посетителями, после этого мужчину вывели на улицу, прицепили к автомобилю, протащили несколько метров. Далее нанесли ножевое ранение в области шеи, и был совершен выстрел в голову", - написал один из пользователей.



По словам комментаторов, у погибшего осталось четверо маленьких детей.

Фото: svopi.ru


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