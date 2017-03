Геннадий Головкин рассказал о подарке на Наурыз

Геннадий Головкин через Instagram обратился ко всем казахстанцам и поздравил с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.





"Happy Nauryz to you all! С праздником Наурыз всех казахстанцев! Рад, сумел порадовать земляков накануне главного весеннего праздника. Эта победа - мой подарок всем вам к Наурызу! Наш Новый год начался с победы, пусть и продолжение станет таким же успешным! Наурыз құтты болсын! GGG", - написал боксер.





Также GGG не мог не поблагодарить фанатов за поддержку во время последнего боя с Дэниэлом Джейкобсом.





"Хочу сказать спасибо всем моим болельщикам за вашу поддержку, за слова поздравления и за веру в меня. Моя благодарность всем тем, кто приехал на бой, создав домашнюю атмосферу на главной арене Нью-Йорка! Спасибо, что приехали, поддержали, спасибо, что наш флаг был виден с каждой трибуны и с каждого сектора в Мэдисон Сквер Гарден. Спасибо и всем землякам, не спавшим дома в воскресное утро. Ваша поддержка является важной для меня, надеюсь, и вы смогли ощутить себя частью большого спортивного праздника! Ваш Геннадий Головкин", - заявил боксер.