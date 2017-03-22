Обнародован доход от продаж билетов на бой Головкин — Джейкобс

По сравнению с предыдущим боем Головкина на MSG с Давидом Лемье (37-3, 33 КО) сумма доходов от продажи билетов выросла почти вдвое.

Журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмир рассказал о доходах от проданных билетов на бой Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО), сообщает Sports.kz.





По его информации общая сумма выручки составила 3,7 миллиона долларов. Отметим, что на бое присутствовало 19 939 зрителей — 96% от общей вместимости арены Madison Square Garden, а цены на билеты варьировались от 100$ до 1000$.





По сравнению с предыдущим боем Головкина на MSG с Давидом Лемье (37-3, 33 КО) сумма доходов от продажи билетов выросла почти вдвое — тогда она составляла всего 2 миллиона долларов.



