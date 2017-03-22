Сценарист в США подал в суд на Disney из-за "Зверополиса"

В иске, поданном во вторник, также говорится о том, что Walt Disney долгое время занималась "кражей идей", и "Зверополис" является одним из последних примеров подобной практики компании.

Американский сценарист Гэри Голдман подал в суд на компанию Walt Disney за незаконное заимствование его идей при создании анимационного фильма "Зверополис", завоевавшего премию "Оскар" в этом году, сообщает РИА Новости.





Голдман утверждает, что компания Walt Disney взяла образы героев, темы, диалоги и даже название для мультфильма из проекта, разработанного им еще в 2000 году. Он заявил, что дважды предлагал руководству компании свой проект в 2000 и 2009 году, однако оба раза получил отказ.





Как пишет издание, в иске, поданном во вторник, также говорится о том, что Walt Disney долгое время занималась "кражей идей", и "Зверополис" является одним из последних примеров подобной практики компании.





"Хотя компания Walt Disney строго соблюдает свои авторские права, она создала культуру, которая не только допускает несанкционированное использование чужого исходного материала, но и поощряет это", — говорится в заявлении Голдмана. "Вместо того, чтобы законно приобрести работу Голдмана, ответчики заявили, что не заинтересованы в ней. После этого … они скопировали работу Голдмана", — говорится в иске.





"Иск Голдамана пронизан явными ложными обвинениями. Это беспрецедентная попытка предъявить свои права на успешную картину, которую он не создал. И мы будем рьяно отстаивать это в суде", — приводит издание заявление представителя компании.





Фото: B&H Film Distribution Company (2016)



