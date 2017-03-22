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Посол Казахстана в Бразилии вручил верительные грамоты Президенту Аргентины

22 марта 2017, 09:08

После окончания церемонии казахстанский дипломат возложил венок к монументу национального героя Аргентины – генералу Хосе де Сан-Мартину в центре Буэнос-Айреса.


20 марта посол Казахстана в Бразилии и по совместительству в Аргентине Кайрат Саржанов вручил верительные грамоты Президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.

Церемония состоялась в президентском дворце «Каса Росада».

В ходе состоявшейся беседы посол проинформировал главу аргентинского государства о проводимых в РК политических преобразованиях и планах экономической модернизации, выразил заинтересованность Казахстана в углублении двусторонних отношений, привлечении аргентинских инвестиций в казахстанскую экономику. В свою очередь, Президент Аргентины пожелал стране успехов в реализации государственных программ и повышении эффективности управленческой системы, отметил готовность укреплять двустороннее взаимодействие.

После окончания церемонии казахстанский дипломат возложил венок к монументу национального героя Аргентины – генералу Хосе де Сан-Мартину в центре Буэнос-Айреса.

Ранее в этот день посол Казахстана провел отдельную встречу с Министром иностранных дел и культа Аргентины Сусаной Малькоррой, в ходе которой обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках ООН и других международных организаций. Посол приветствовал участие Аргентины в международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, что будет способствовать обмену опытом в сфере зеленых технологий и придаст импульс развитию торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Министр высоко оценила открытие Казахстанского культурного центра в г.Россарио, отметив, что его деятельность будет содействовать углублению казахстанско-аргентинских отношений.

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