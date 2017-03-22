Twitter заблокировал почти 400 тысяч аккаунтов за пропаганду терроризма
22 марта 2017, 09:27
Ранее Twitter заблокировал 235 тысяч аккаунтов за пропаганду терроризма.
Руководство социальной сети Twitter заблокировало 377 тыс. аккаунтов за второе полугодие 2016 года за пропаганду терроризма, передает Газета.ru.
Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что Россия направила 522 запроса об удалении различного контента в соцсети, заняв третье место в мире по количеству соответствующих запросов на платформе, уступив только Турции (3076) и Франции (1334).
Фото: РБК-Украина
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