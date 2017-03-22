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Глава УЕФА Чеферин назвал «Ниву» насмешкой над автомобилем

22 марта 2017, 09:44

Это забавный российский джип, насмешка над автомобилем.


Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин рассказал, что пять раз пересекал Сахару на машине российского производства «Нива», и назвал ее «насмешкой над автомобилем», сообщает Газета.ru.

«Я шесть раз пересекал Сахару — пять раз вместе с моим шурином и парой друзей на машине «Лада Нива». Это забавный российский джип, насмешка над автомобилем. А еще один раз я пересекал пустыню на мотоцикле.

Сахара — это просто фантастика. Но пересекать ее на мотоцикле все же очень опасно», — цитирует функционера New York Times.

Чеферин возглавил УЕФА в сентябре 2016 года.

Фото: Drive2

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