Глава УЕФА Чеферин назвал «Ниву» насмешкой над автомобилем
22 марта 2017, 09:44
Это забавный российский джип, насмешка над автомобилем.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин рассказал, что пять раз пересекал Сахару на машине российского производства «Нива», и назвал ее «насмешкой над автомобилем», сообщает Газета.ru.
«Я шесть раз пересекал Сахару — пять раз вместе с моим шурином и парой друзей на машине «Лада Нива». Это забавный российский джип, насмешка над автомобилем. А еще один раз я пересекал пустыню на мотоцикле.
Сахара — это просто фантастика. Но пересекать ее на мотоцикле все же очень опасно», — цитирует функционера New York Times.
Чеферин возглавил УЕФА в сентябре 2016 года.
Фото: Drive2
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