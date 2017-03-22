Глава УЕФА Чеферин назвал «Ниву» насмешкой над автомобилем

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин рассказал, что пять раз пересекал Сахару на машине российского производства «Нива», и назвал ее «насмешкой над автомобилем», сообщает Газета.ru.





«Я шесть раз пересекал Сахару — пять раз вместе с моим шурином и парой друзей на машине «Лада Нива». Это забавный российский джип, насмешка над автомобилем. А еще один раз я пересекал пустыню на мотоцикле.





Сахара — это просто фантастика. Но пересекать ее на мотоцикле все же очень опасно», — цитирует функционера New York Times.





Чеферин возглавил УЕФА в сентябре 2016 года.



