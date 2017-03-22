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СМИ сообщили о неудачном ракетном пуске в КНДР

22 марта 2017, 10:06

Тип ракеты неизвестен. Предположительно, пуск был неудачным.


Северная Корея провела ракетный пуск с восточного побережья в районе города Вонсан, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Тип ракеты неизвестен. Предположительно, пуск был неудачным.

В начале марта КНДР провела четыре пуска ракет, одна из которых упала всего в 200 километрах от префектуры Акита (на северо-западе основного японского острова Хонсю), остальные три — в 300-500 километрах от этой префектуры. Ракеты упали через равные промежутки около 80 километров, что говорит о потенциальной возможности нанесения ударов по нескольким объектам одновременно ракетами, выпущенными из одной точки.

Премьер Японии Синдзо Абэ назвал эти пуски "новым уровнем угрозы" для Японии. Позже КНДР назвала эти пуски частью учений подразделения, специализирующегося на ударе по американским базам в Японии. Факт существования такого подразделения вызвал шок в Токио. Япония не исключает введения собственных новых санкций против этой страны.

Фото: AFP

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