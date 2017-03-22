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Синоптики предупредили о возможном сходе лавин

22 марта 2017, 10:24

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.


РГП "Казгидромет" сделало штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.

"В связи большой высотой снежного покрова, выпадением осадков и метелевым переносом снега в высокогорной зоне в горных районах Алматинской области в период 22-23 марта сохраняется опасность схода снежных лавин", - говорится в сообщении.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Фото: Lord Fame

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