Синоптики предупредили о возможном сходе лавин
22 марта 2017, 10:24
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.
РГП "Казгидромет" сделало штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на ведомство.
"В связи большой высотой снежного покрова, выпадением осадков и метелевым переносом снега в высокогорной зоне в горных районах Алматинской области в период 22-23 марта сохраняется опасность схода снежных лавин", - говорится в сообщении.
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
Фото: Lord Fame
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