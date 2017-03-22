В Актау жители вынуждены носить друг друга на руках
22 марта 2017, 10:36
Многие дворы полностью затопило.
Жители Актау из-за потопа, который вызвали проливные дожди, вынуждены передвигаться друг на друге, сообщает Zakon.kz.
Многие дворы полностью затопило.
За содержанием и очисткой ливневых стоков в Актау следит предприятие ТОО «Кала жолдары». На их балансе находятся: 31 сток внутри микрорайонов и 33 желоба, расположенных вдоль дорог Актау, передает Lada.kz.
Увеличение числа ливневых стоков, по словам Уркена Бисакаева, заместителя акима Актау, создаст большую нагрузку на канализационные сети города.
Фото: скриншот
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