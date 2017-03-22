Немецкий рэпер ударил фаната на сцене
22 марта 2017, 10:52
Фаната пригласили на сцену для участия в рэп-баттле, однако все пошло не по плану.
Немецкий исполнитель Kollegah несколько раз ударил зрителя прямо на сцене, сообщает Zakon.kz со ссылкой на BiLD.
Инцидент произошел во время концерта Imperator Tour 2017 в Лейпциге. Фаната пригласили на сцену для участия в рэп-баттле, однако все пошло не по плану.
На кадрах видно, как мужчина подошел к рэперу и попытался в шутку снять с него очки, но знаменитости это не понравился и он сначала ударил фаната ногой в живот, а затем рукой в челюсть.
Фото: скриншот
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