В Кувейте запретили "Красавицу и Чудовище" после нескольких дней показа

Национальная кинокомпания Кувейта сообщила о запрете в своём аккаунте в Twitter. Кинофильм начали показывать в Кувейте в четверг на прошлой неделе, однако через 4 дня компания сняла его с показа, чтобы ещё раз пересмотреть содержание. Теперь сообщается о полном запрете кинофильма.





"Мы бы хотели уведомить о том, что менеджмент национальной кинокомпании Кувейта решил остановить показ фильма "Красавица и чудовище",- заявили в компании.





Решение связано с "обязанностями и принципами компании в отношении молодежи".





Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой провести допремьерную проверку американского фильма Билла Кондона "Красавица и чудовище" на предмет пропаганды гомосексуализма. В Минкультуры по итогам экспертизы пропаганды в фильме не нашли, но при этом присудили ему рейтинг 16+.





В картине, которая представляет собой воспроизведение мультфильм 1991 года, снялись Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Юэн Макгрегор, Иен Маккелен, Эмма Томпсон.