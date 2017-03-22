В Кувейте запретили "Красавицу и Чудовище" после нескольких дней показа
22 марта 2017, 11:09
Решение связано с "обязанностями и принципами компании в отношении молодежи".
Кинофильм "Красавица и Чудовище" запретили к показу в Кувейте через четыре дня после выхода на экраны, передает РИА Новости.
Национальная кинокомпания Кувейта сообщила о запрете в своём аккаунте в Twitter. Кинофильм начали показывать в Кувейте в четверг на прошлой неделе, однако через 4 дня компания сняла его с показа, чтобы ещё раз пересмотреть содержание. Теперь сообщается о полном запрете кинофильма.
"Мы бы хотели уведомить о том, что менеджмент национальной кинокомпании Кувейта решил остановить показ фильма "Красавица и чудовище",- заявили в компании.
Решение связано с "обязанностями и принципами компании в отношении молодежи".
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой провести допремьерную проверку американского фильма Билла Кондона "Красавица и чудовище" на предмет пропаганды гомосексуализма. В Минкультуры по итогам экспертизы пропаганды в фильме не нашли, но при этом присудили ему рейтинг 16+.
В картине, которая представляет собой воспроизведение мультфильм 1991 года, снялись Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Юэн Макгрегор, Иен Маккелен, Эмма Томпсон.
Фото: WDSSPR
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