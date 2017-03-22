Из-за погодных условий ограничено движение на горных автодорогах в Алматинской области
22 марта 2017, 11:30
Ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу "Медео - Шымбулак", "ГЭС-1-БАО".
В связи с большой высотой снежного покрова, выпадением осадков и метелевым переносом снега в горных районах Алматинской области в период 22-23 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС.
"В связи с чем ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу "Медео - Шымбулак", "ГЭС-1-БАО". Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин", - сообщили в ДЧС.
В целях исключения чрезвычайных ситуаций Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений.
Фото: Sputnik Казахстан
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