Из-за погодных условий ограничено движение на горных автодорогах в Алматинской области





"В связи с чем ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу "Медео - Шымбулак", "ГЭС-1-БАО". Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин", - сообщили в ДЧС.





В целях исключения чрезвычайных ситуаций Департамент просит жителей, гостей и туристов города Алматы воздержаться от походов и восхождений.



