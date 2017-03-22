ДТП с участием 4 машин произошло в Алматы
22 марта 2017, 12:05
Водитель рассказал очевидцам, что перед ним на дорогу выбежала собака.
В Алматы ранним утром в районе Казахфильма произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Hyundai двигался вверх по улице Исиналиева. Водитель рассказал очевидцам, что перед ним на дорогу выбежала собака. Чтобы избежать наезда, он вывернул руль влево. Автомобиль занесло, и он столкнулся с припаркованной Toyota Corolla. Далее, по цепной реакции, столкнулись Toyota RAV-4 и Lexus.
По словам владельцев авто, виновник ДТП несколько раз пытался скрыться с места.
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