Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

ДТП с участием 4 машин произошло в Алматы

22 марта 2017, 12:05

Водитель рассказал очевидцам, что перед ним на дорогу выбежала собака.


В Алматы ранним утром в районе Казахфильма произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.

Hyundai двигался вверх по улице Исиналиева. Водитель рассказал очевидцам, что перед ним на дорогу выбежала собака. Чтобы избежать наезда, он вывернул руль влево. Автомобиль занесло, и он столкнулся с припаркованной Toyota Corolla. Далее, по цепной реакции, столкнулись Toyota RAV-4 и Lexus.

По словам владельцев авто, виновник ДТП несколько раз пытался скрыться с места.












Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...