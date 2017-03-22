На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,37%, до $50,77 за баррель.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов, передает Газета.ru.





Апрельские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,39%, до $48,05 за баррель.





На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,37%, до $50,77 за баррель.



