Мировые цены на нефть снижаются
22 марта 2017, 12:56
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,37%, до $50,77 за баррель.
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов, передает Газета.ru.
Апрельские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,39%, до $48,05 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,37%, до $50,77 за баррель.
Фото: КиевПравда
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