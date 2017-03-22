Трамвай сошел с рельсов в Павлодаре
22 марта 2017, 13:18
Трамвай сошел с обледеневших рельсов в среду утром в Павлодаре. Резкий перепад температур покрыл льдом рельсы.
Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с опорой линии электропередач в Павлодаре.
Сход вагона произошел около 7 часов утра на улице Космонавтов. Причиной ЧП стало обледенение рельсов, вызванное резким перепадом температур.
Вагон сполз с рельсов и ударил электроопору, погнув ее. При этом трамвай тоже получил повреждения. К счастью, пассажиров в вагоне не было, поэтому никто, в том числе, и экипаж трамвая, не пострадал. В течение одного часа авария была ликвидирована. Срыва графика движения трамвая не допущено.
Источник: Sputniknews.kz
Фото: Sputniknews.kz
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