Трамвай сошел с рельсов в Павлодаре

Трамвай сошел с рельсов и столкнулся с опорой линии электропередач в Павлодаре.

Сход вагона произошел около 7 часов утра на улице Космонавтов. Причиной ЧП стало обледенение рельсов, вызванное резким перепадом температур.





Вагон сполз с рельсов и ударил электроопору, погнув ее. При этом трамвай тоже получил повреждения. К счастью, пассажиров в вагоне не было, поэтому никто, в том числе, и экипаж трамвая, не пострадал. В течение одного часа авария была ликвидирована. Срыва графика движения трамвая не допущено.













Фото: Sputniknews.kz











