⁠⁠⁠Очередники получили ключи от квартир в Атлетической деревне

В рамках проекта «Наследие Универсиады» аким Алматы Бауыржан Байбек и заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ануар Омарходжаев вручили ключи и сертификаты владельцам новых квартир в Атлетической деревне, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





По поручению Главы государства жителями нового перспективного микрорайона станут более 2 тысяч стоящих в очереди на получение жилья алматинских семей, среди которых инвалиды 1-й и 2-й группы, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, многодетные или неполные семьи, ветераны войны и труда, врачи, учителя и др. При этом стоимость аренды жилья с выкупом за один квадратный метр составляет от 1 036 до 1 120 тенге при сроке аренды до 20 лет.





«В прошлом году более 3 тысяч семей из социально уязвимых слоев населения получили новое жилье. В 2017 году свои квартиры получат свыше 3200 алматинских семей, из них 170 сегодня получили ключи от квартир, двери которых еще недавно были открыты для чемпионов Всемирной Универсиады. По поручению Главы государства в рамках проекта «Наследие Универсиады» более 140 тыс. предметов быта, оргтехники, специального оборудования из Атлетической деревни были распределены между 500 социальными учреждениями. Свыше 700 тысяч специального спортивного и профессионального оборудования будут переданы в спортивные школы и социальные объекты города», - отметил Б.Байбек.





Полученные очередниками по государственной программе «Нұрлы Жер» квартиры сданы в чистовой отделке, при которой использованы современные, экологически чистые материалы.





Комплекс Атлетической деревни занимает территорию более 23 гектаров, состоит из 14 жилых домов. Территория комплекса оснащена самыми современными системами видеонаблюдения, контроля доступа и пожаротушения. Здесь будут работать ЦОН, поликлиника, супермаркет, отделения банка и почты, опорный пункт полиции. При строительстве были использованы материалы казахстанского производства – бетон, цемент, металлопрокат, оцинкованный металл, сухие строительные смеси. Всего в проекте были задействованы более 500 отечественных производителей.





Стоит отметить, что за последние 8 лет для развития Алатауского района из местного бюджета было выделено 300 млрд. тенге, сформирована полноценная инфраструктура нового административного центра. Построены детские сады, школы, объекты здравоохранения, административные здания и др. Открыты театр традиционного искусства «Алатау», мультимедийный центр традиционной музыки, ледовый дворец «Алматы Арена», новый центр ремесленников, где жителям и гостям города представиться уникальная возможность соприкоснуться с бытом и традициями казахского народа. Во вновь присоединенном Наурызбайском районе на стадии завершения строительство школы на 1200 мест, двух поликлиник на 500 и 200 посещений в день, будет произведен ремонт улично-дорожных сетей на 32 улицах.





Фото: almaty2017.com



