В американском сафари-парке голодная лама довела ребенка до истерики
22 марта 2017, 13:40
От страха ребенок забился в угол сидения и начал кричать и плакать, а глава семейства лишь посмеялся над опасениями сына.
Ламы из сафари-парка штата Теннесcи надолго запомнятся Трею Дженсену, его и брату и родителям. Во время прогулки у их машины собрались несколько голодных животных, которых семья накормила, передает РИА Новости.
Однако после еды ламы буквально пытались влезть в кабину автомобиля за добавкой. Это ужасно напугало одного из мальчиков — Трея. От страха ребенок забился в угол сидения и начал кричать и плакать, а глава семейства лишь посмеялся над опасениями сына.
Ролик развеселил пользователей Youtube, с начала недели его посмотрели более 85 тысяч раз.
Фото: скриншот
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