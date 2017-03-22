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В американском сафари-парке голодная лама довела ребенка до истерики

22 марта 2017, 13:40

От страха ребенок забился в угол сидения и начал кричать и плакать, а глава семейства лишь посмеялся над опасениями сына.


Ламы из сафари-парка штата Теннесcи надолго запомнятся Трею Дженсену, его и брату и родителям. Во время прогулки у их машины собрались несколько голодных животных, которых семья накормила, передает РИА Новости.

Однако после еды ламы буквально пытались влезть в кабину автомобиля за добавкой. Это ужасно напугало одного из мальчиков — Трея. От страха ребенок забился в угол сидения и начал кричать и плакать, а глава семейства лишь посмеялся над опасениями сына.

Ролик развеселил пользователей Youtube, с начала недели его посмотрели более 85 тысяч раз.


Фото: скриншот

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