В американском сафари-парке голодная лама довела ребенка до истерики

Однако после еды ламы буквально пытались влезть в кабину автомобиля за добавкой. Это ужасно напугало одного из мальчиков — Трея. От страха ребенок забился в угол сидения и начал кричать и плакать, а глава семейства лишь посмеялся над опасениями сына.





Ролик развеселил пользователей Youtube, с начала недели его посмотрели более 85 тысяч раз.