В Алматы началось празднование Наурыз мейрамы

В Алматы на площади «Астана» началось празднование «Ұлы даланың Наурызы». С раннего утра сотни людей пришли на площадь, чтобы первыми испробовать национальный Наурыз-коже и поучаствовать в традиционных гуляньях, сообщает BNews.kz.





На площади «Астана» в этот день по традиции были установлены юрты, шатры и разнообразные инсталляции на тему Наурыза. В ходе празднования всем гостям бесплатно раздавали бауырсаки и разливали традиционное угощение - Наурыз-коже.









Поздравить всех алмаатинцев и гостей города в праздничный день первым поспешил аким Алматы Бауыржан Байбек.









«Наурыз - праздник дружбы и единения, отражающий духовность и культуру нашего народа, играющий важную роль в укреплении стабильности. Пусть этот день станет началом новых свершений, принесет любовь и благополучие в каждый дом. Город тысячи красок является экономическим, культурным, научным центром страны. Мы наблюдаем положительную динамку по всем направлениям. В прошлом году мы отметили 1000-летие Алматы, успешно провели зимнюю Универсиаду. Пусть в новом году каждому сопутствует удача, счастье и мир», - пожелал аким алматинцам.





После чего на сцене артисты продемонстрировали театрализованное представление исконных казахских традиций и обрядов, в том числе «Мүшел» и ритуальный обряд «Самалық». Не обошлось, конечно же, и без традиционных казахских песнопений и национальных игр - казакша курес, кошкар котеру и др.









Надо отметить, площадь сегодня была переполнена. Для всех желающих были организованы мастер-классы ремесленников, выставки музыкальных инструментов, ловчих птиц и казахских тазы, а также выступление кочевого цирка с участием канатоходцев, ходулистов и др.









Пришедшие с удовольствием делали фото с артистами и пробовали национальные угощения, которых в это праздничное утро было вдоволь. Празднование сопровождалось концертом. Для гостей и жителей города выступили казахстанские артисты: Айкын, Молдир Ауелбекова, Маржан Арапбаева, Рамазан Стамгазиев, Нуржан Жанпейисов, Тлеулес Курмангалиев, Еркен Шукиман, Айгуль Косанова, фольклорно-этнографический оркестр им. Н. Тлендиева «Отырар сазы», группы «Қоңыр», «МузАрт», «Алашұлы» и многие другие.









Кроме того, в этот день впервые праздничное представление пройдет в Атлетической деревне, которую преобразовали в своего рода поселение казахского аула.







